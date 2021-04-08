تركيا تسجّل أكبر عدد من الإصابات بكورونا منذ بدء تفشي الجائحة

2021/04/08 | 02:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجّلت تركيا، الأربعاء، أكثر من 50 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ بداية الجائحة قبل أكثر من عام.

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