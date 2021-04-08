ترشيح السيد السيستاني والبابا فرنسيس إلى جائزة نوبل للسلام

2021/04/08 | 02:57 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس: سلام عادل

نظَّمت مجموعة من العراقيين المغتربين في اوروبا حملة لترشيح سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله السيد علي السيستاني وقداسة بابا الفاتيكان فرنسيس، لنيل جائزة نوبل للسلام هذا العام 2021، مشيرين إلى أنَّ الحملة جاءت بعد الزيارة الناجحة التي قام بها البابا فرنسيس ولقائه السيد السيستاني في النجف.



ومن المتوقع أنْ تسهم هذه الحملة في إبراز دور المرجعَيْن الكبيرَيْن ودعم مسار السلام والتعايش في الشرق الاوسط بعد سنوات من الحروب والصراعات، كما يتوقع منظمو الحملة، التي ستستمر خلال الأيام المقبلة، انضمام مجموعة كبيرة من مثقفي العالم إليها بهدف حسم الترشيح.



ويتم اختيار المرشحين من قبل لجنة خاصة في العاصمة النرويجية أوسلو من خلال مبادرات نخبوية، وهو ما دعا مجموعة من المثقفين العراقيين المغتربين إلى إطلاق الحملة.

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