التربية: لا عطلة لنصف السنة وأوقفنا التعليم الإلكتروني

2021/04/08 | 02:57 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: اسراء السامرائي

أعلنت وزارة التربية أنَّ قرار التعليم خلال الفصل الثاني سواء كان الكترونياً او حضورياً سيصدر قريبا بعد اجتماع لجنة الصحة والسلامة الوطنية، بينما اعلنت ايقاف التعليم الالكتروني مع عدم وجود عطلة نصف السنة.

وانهى تلاميذ وطلبة الدراسة الابتدائية امتحانات نصف السنة في 29 من اذار الماضي، اما امتحانات الدراسة الثانوية فقد انتهت يوم 31 من الشهر نفسه، بينما تجري حاليا الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون لـ”الصباح”: ان “الوزارة لم تصدر اي توجيه بشأن عطلة نصف السنة، اذ لا توجد عطلة رسمية بالوقت الحالي».

واوضح ان “الوزارة اعدت مجموعة مقترحات ستتم مناقشتها ودراستها مع لجنة الصحة والسلامة الوطنية لتحديد مصير 11 مليون تلميذ وطالب خلال الفصل الدراسي الثاني، منها استمرار الاعتماد على التعليم الالكتروني او الدوام الحضوري او التعليم

المدمج».

واكد السعدون ان “القرار النهائي سيصدر بعد عقد الاجتماع الدوري للجنة الصحة الوطنية خلال الايام القليلة المقبلة، والذي سيناقش الموقف الوبائي لكورونا وموقف التعليم».

ولفت إلى ان “بعض المدرسين والمعلمين يقومون بتوجيه دروس الكترونية للطلبة والتلاميذ من خلال المنصة الالكترونية، لمواصلة ومراجعة المنهاج الدراسي وزيادة معلوماتهم، الا ان التعليم الالكتروني لمواد الفصل الثاني متوقف حاليا واستئنافه رسميا مرتبط بقرارات لجنة الصحة والموقف الوبائي للجائحة في البلد».

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