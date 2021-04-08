البرازيل تسجل 3829 حالة وفاة جديدة بكورونا

2021/04/08 | 03:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت السلطات الصحية في البرازيل، تسجيل 3829 وفاة و92625 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 340776 حالة، فيما تجاوزت الحصيلة الكلية للإصابات الـ13 مليون حالة.وكانت السلطات الصحية سجلت في اليوم السابق 4195 وفاة جراء فيروس كورونا، ما يعتبر رقما قياسيا جديدا بعدد الوفيات اليومية.واعتبر خبراء في مجال الصحة أن القفزة الحادة للوفيات بفيروس كورونا في البرازيل قد تؤدي لتجاوز المؤشرات القياسية، التي سجلتها في كانون الثاني 2021 الولايات المتحدة، عالميا من حيث عدد ضحايا الجائحة.المصدر: RT

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