2021/04/08 | 03:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقط الروبوت الجوّال "برسفيرنس" التابع لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، الثلاثاء، صورة سيلفي مع مروحية Ingenuity التي تقوم بأول مهمة على المريخ.

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