انتخابات في مستودع تابع لشركة أمازون في ولاية ألاباما

2021/04/08 | 05:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت الانتخابات النقابية لشركة أمازن، في ولاية ألاباما، الأميركية، والتي تعقد لأول مرة نسبة إقبال على التصويت بلغت حوالي 55 في المئة.

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