مع اقتراب الكلاسيكو ..راموس: ريال مدريد كان سيفوز بالكثير لولا ميسي

2021/04/08 | 05:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل أيام عن موقعة الكلاسيكو، أقر سيرخيو راموس، مدافع ريال مدريد أن فريقه كان سيفوز بالكثير من الألقاب في حال لم يكن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في فريق برشلونة.

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