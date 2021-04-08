اتفاق امريكي عراقي على عدم وجود قواعد أجنبية في العراق+فیدیو

2021/04/08 | 06:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، باتفاق الجانب الأمريكي والعراقي على عدم وجود قواعد أجنبية في البلاد....

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