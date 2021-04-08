2021/04/08 | 06:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غرد رئيس مجلس وزراء العراق مصطفى الكاظمي قبل فجر اليوم الخميس، حول نتائج الجولة الثالثة من ما يسمى بـ"الحوار الإستراتيجي" الاميركي العراقي....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هذا ما غرد به الكاظمي حول نتائج الحوار الإستراتيجي..) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هذا ما غرد به الكاظمي حول نتائج الحوار الإستراتيجي..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).