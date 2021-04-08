قرصنة بيانات 533 مليون مستخدم.. اتهامات لفيسبوك بمحاولة تبرئة نفسها

2021/04/08 | 07:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ٍتواجه شركة فيسبوك اتهامات بمحاولة تبرئة نفسها من عملية قرصنة أرقام هواتف وبيانات شخصية لمئات الملايين من مستخدمي فيسبوك عبر الإنترنت.

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