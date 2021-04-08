هل فعلا تغيرت مهمة القوات الامريكية في العراق؟

2021/04/08 | 07:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الباحث السياسي حسن حردان، ان الولايات المتحدة الامريكية تأخرت في قرار جدولة سحب قواتها القتالية من العراق، لانها كانت تناور وتحاول الالتفاف على...

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