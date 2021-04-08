رسميا.. الخفاجي يستلم منصب محافظ ذي قار

2021/04/08 | 07:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استلم المحافظ الجديد لذي قار جنوبي العراق "احمد غني الخفاجي" رسميا منصب المحافظ بعد تكليفه من قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أمس الاربعاء....

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