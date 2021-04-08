تويتر حاول شراء كلوب هاوس مقابل 4 مليارات دولار

2021/04/08 | 07:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة بلومبرغ الأميركية أن شركة تويتر أجرت محادثات في الأشهر الأخيرة للاستحواذ على تطبيق كلوب هاوس، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.

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