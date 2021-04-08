"الأونروا" ترحب باستئناف الدعم الأميركي للوكالة

2021/04/08 | 08:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بإعلان الولايات المتحدة عن المساهمة بـ 150 مليون دولار للوكالة التي تدعم حوالي ستة ملايين لاجئ فلسطيني.

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