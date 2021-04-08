ماذا بعد جولة الحوار الاستراتيجي الثالثة بين بغداد وواشنطن؟ + فيديو

2021/04/08 | 08:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك بحضور وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره ال...

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