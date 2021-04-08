بعد تأجيل القمة الثلاثية.. أمين عام الجامعة العربية يزور بغداد الأسبوع المقبل

2021/04/08 | 09:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

يعتزم الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، زيارة العاصمة بغداد، الأسبوع المقبل للقاء الرئاسات الثلاث في العراق، تأتي هذه الزيارة بعد تأجيل القمة الثلاثية، بين العراق ومصر والأردن للمرة الثانية.

وقالت صحيفة الصباح الرسمية نقلاً عن مصادرها، إن "الزيارة المرتقبة تأتي تأكيداً على وقوف جامعة الدول العربية مع العراق في سياساته الرامية إلى مدّ جسور التعاون وبناء الثقة مع الدول الشقيقة".

وأضافت، أن "الأمين العام لجامعة الدول العربية، سيلتقي الرؤساء الثلاثة للجمهورية والوزراء والبرلمان".

يشار إلى أنَّ أبو الغيط يقوم بجولة عربية كان اخرها زيارته دولة تونس التي كان يفترض أن تعقد فيها القمة العربية عام 2019 وتأجلت لسنتين بسبب انتشار جائحة كورونا.

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