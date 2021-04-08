2021/04/08 | 09:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة التربية، إيقاف التعليم الالكتروني لمواد الفصل الثاني في المدارس، لافتة الى ان استئنافه مرتبط بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح لصحيفة الصباح، ان “بعض المدرسين والمعلمين يقومون بتوجيه دروس الكترونية للطلبة والتلاميذ من خلال المنصة الالكترونية، لمواصلة ومراجعة المنهاج الدراسي وزيادة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تعلن إيقاف التعليم الالكتروني: إستئنافه مرتبط بقرارات اللجنة العليا) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تعلن إيقاف التعليم الالكتروني: إستئنافه مرتبط بقرارات اللجنة العليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).