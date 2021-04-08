2021/04/08 | 09:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تعلن ايقاف التعليم الالكتروني الى إشعار آخر) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تعلن ايقاف التعليم الالكتروني الى إشعار آخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).