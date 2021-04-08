2021/04/08 | 09:16 - المصدر: ساحات التحرير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أن استمرار البلاء يعني استمرار “الغضب الالهي”.
وجاء حديث الصدر في تغريدة على “تويتر”، ادناه نصها..
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وجاء حديث الصدر في تغريدة على “تويتر”، ادناه نصها..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر: إستمرار البلاء يعني استمرار الغضب الالهي) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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