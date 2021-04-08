الصدر: إستمرار البلاء يعني استمرار الغضب الالهي

2021/04/08 | 09:16 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أن استمرار البلاء يعني استمرار “الغضب الالهي”.وجاء حديث الصدر في تغريدة على “تويتر”، ادناه نصها..

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