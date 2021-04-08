2021/04/08 | 09:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، اليوم الخميس، انه سيتم المضي بربط الأهداف طويلة المدى بسهولة مع الموازنات المستقبلية لتوفير أدوات وإجراءات الإعداد للإدارات المالية وتحديد أولويات الأنشطة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمشاريع بما يتناسب مع الإيرادات المالية للبلد.وذكرت الوزارة في بيان، ان “الوزير علي عبد الأمير علاوي، ترأس، يوم امس الأربعاء، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير المالية يترأس اجتماع لجنة الموازنة ومستحقات المقاولين على جدول النقاش) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير المالية يترأس اجتماع لجنة الموازنة ومستحقات المقاولين على جدول النقاش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).