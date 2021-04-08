تربية العراق توقف التعليم الإلكتروني لمواد الفصل الثاني

2021/04/08 | 09:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية العراقية اليوم الخميس، عن ايقاف التعليم الالكتروني لمواد الفصل الثاني، مبينة أن استئنافه مرتبط بقرارات لجنة الصحة....

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