الرافدين يخفض قسط المقدمة لشراء الشقق في مجمع بسماية السكني

2021/04/08 | 09:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، تخفيض قسط المقدمة لشراء الشقق في مجمع بسماية السكني الى 10%.وقال المصرف في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان التوجيهات الرسمية تنص على تخفيض قسط المقدمة لبسماية الى 10 بالمائة".واضاف انه :"تم تحديد الفروع للتقديم على شقق بسماية وهي المستنصرية، والخلفاء، والامين، والباب الشرقي، والفردوس، وحي الزهراء، وبراثا، والقصر الابيض، والحي العربي، وحي العامل، والمعرفة، وسبع قصور، والحرية، والمدائن"./انتهى7

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