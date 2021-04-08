الخفاجي يتسلم منصب محافظ ذي قار رسمياً

2021/04/08 | 09:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تسلم أحمد غني الخفاجي منصب محافظ ذي قار، بعد تكليفه من قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.وقال الخفاجي في مؤتمر صحفي، “اننا نفتقد كوكبة من ثورة تشرين الذين بدمائهم الزكية حدث التغيير وهذه الانعطافة الكبيرة في المشهد السياسي”.وذكر مصدر محلي، ان الخفاجي وصل الى مبنى ديوان المحافظة برفقة المكلف …

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