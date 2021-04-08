2021/04/08 | 09:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، الخميس، أن بريطانيا نفذت عدة ضربات جوية استهدفت “داعش”، في شمال العراق الشهر الماضي “في إطار عملية منسقة مع قوات برية عراقية استغرقت عشرة أيام”.

وأضافت الوزارة، أن “قوات الأمن العراقية طردت قوات التنظيم الإرهابي من منطقة جبال مخمور إلى الجنوب الغربي من أربيل في حين نفذت طائرات تابعة للقوات الجوية الملكية، وطائرات أخرى للتحالف هجوماً جوياً خلال العملية”.

وبحسب الوزارة، فقد اتخذ قرار الهجوم في 22 آذار “عندما تم التأكد من تمركز قوات لداعش في شبكة من الكهوف في جبال مخمور، ونفذت ثلاث مقاتلات لسلاح الجو الملكي البريطاني من طراز تايفون هجوما باستخدام صواريخ ستورم شادو”، مبينةً أن “المتابعة اللاحقة أكدت نجاح الضربة”.

من جانبه، قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، “تواصل القوات المسلحة البريطانية إلى جانب شركائنا العراقيين وقوات التحالف اجتثاث إرهابيي داعش من المناطق التي يختبئون بها”، وفقا لرويترز.

وأضاف، أن “المملكة المتحدة ملتزمة بهزيمة داعش.



هذه العملية ستمنع الجماعة الإرهابية وأيدلوجيتها السامة من استعادة موطئ قدم لها في العراق، وتقلص قدرتها على تنسيق هجمات في أنحاء العالم”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا تكشف تفاصيل عملية ضد “داعش” في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا تكشف تفاصيل عملية ضد “داعش” في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).