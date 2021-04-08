زلزال بـ 4.3 درجات يضرب سواحل تركيا

2021/04/08 | 09:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضرب زلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم الخميس، بحر إيجه قبالة سواحل ولاية موجلا، غربي تركيا.

وأوضح بيان لإدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، وفق وكالة الأنباء التركية، أن الزلزال وقع قبالة سواحل قضاء “داتشا”.

ولم ترد أنباء بعد أنباء عن خسائر مادية أو بشرية بعد الهزة.

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