سفير بورما في بريطانيا يتهم الملحق العسكري باحتلال السفارة

2021/04/08 | 09:27 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم السفير البورمي في لندن شخصية عسكرية مقربة من المجموعة الانقلابية الحاكمة في رانغون بـ”احتلال” سفارة بلاده وبمنعه من دخولها.وردا على سؤال عن الأشخاص الموجودين في المبنى بينما هو يقف في الخارج، قال السفير البورمي كياو زوار مين الأربعاء … Readmore

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