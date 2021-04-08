مقتل قيادي عسكري في البوليساريو في قصف بطائرة مسيّرة مغربية

2021/04/08 | 09:32 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل قيادي عسكري كبير في جبهة البوليساريو في غارة شنّتها طائرة مسيّرة مغربية في الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة المتنازع عليها بين الرباط والبوليساريو، بحسب ما أعلن لوكالة فرانس برس ليل الأربعاء-الخميس مسؤول عسكري صحراوي.وكانت “وكالة الأنباء الصحراوية” الناطقة … Readmore

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