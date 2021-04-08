يلين تأمل أن تحذو دول العالم حذو الولايات المتحدة في خطتها زيادة الضرائب على الشركات

2021/04/08 | 09:32 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرحت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الأربعاء أن زيادة الضرائب على الشركات الأميركية التي تريد إدارة الرئيس جو بايدن فرضها لتمويل استثمارات في البنية التحتية يجب أن تشجع الدول الأخرى على أن تحذو حذو الولايات المتحدة وتحد من خفض هذه … Readmore

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