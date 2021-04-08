الحكيم: الحوار الاستراتيجي الإيجابي بين العراق والولايات المتحدة أمر يبعث على السرور

2021/04/08 | 09:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد وصف رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم الخميس، جولة الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية بالايجابية وانها تبعث على السرور.وقال الحكيم في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “ماتمخض من جولة الحوار الاستراتيجي الإيجابية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية أمر يبعث على السرور ويدل على رصانة وحرفية ومهنية ووطنية …

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