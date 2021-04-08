الموارد المائية تكشف عن خطة لمواجهة انخفاض مناسيب المياه

2021/04/08 | 09:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع ـ نصار الحاج كشفت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، عن خطتها لمواجهة انخفاض مناسيب المياه والشح المائي.وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة اعدت خطة لمجابهة التحديات التي قد يفرضها التغيير المناخي من انخفاض مناسيب المياه في السنوات المقبلة، فضلاً عن ادامة المنشأة الخزنية ومنظومة الري بشكل عام"، مبيناً أن "خطتها تتضمن التوسع بانشاء السدود".وأوضح أن "لجنة وزارية عليا مكونة من عدد من الخبراء ومديرين عامين ومجموعة من التشكيلات عقدت اجتماعاً لدراسة امكانية اقامة سد على نهر دجلة شمال سد الموصل تحديداً في المنطقة القريبة من الحدود التركية السورية"، مؤكداً أنه "ستتم مفاتحة عدد من الشركات العالمية الرصينة في مجال تصميم السدود، بغية تقديم عروضها بهذا الشأن".وأشار الى أن "اللجنة وضعت سقفاً زمنياً للفقرات المطلوبة من أجل الإسراع والوصول الى الأهداف المرجوة".

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