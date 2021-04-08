النفط تتعاقد على مشروع كبير يتضمن انشاء وحدة متطورة في مصافي الجنوب

2021/04/08 | 09:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة النفط، الخميس، عن تعاقدها على مشروع كبير يتضمن انشاء وحدة متطورة داخل مصافي الجنوب، فيما حددت موعد تشغيل مصفى كربلاء.

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وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (8 نيسان 2021)، إن "هناك عدة مشاريع اعدتها الوزارة لزيادة الانتاج وتحسين نوعية المنتج للمصانع العراقية من خلال اضافة وحدات جديدة للمصافي القديمة وانشاء مصاف جديدة لانتاج مشتقات عالية الجودة".

واضاف ان "الوزارة اضافت عدداً من الوحدات في مصافي الجنوب ومنها وحدة الازمرة وهدفها زيادة وتحسين الانتاج النفطي، اضافة الى ان هناك مشروعاً كبيراً تعاقدت عليه بانشاء وحدة متطورة داخل مصافي الجنوب بطاقة 55 الف برميل يوميا ويطلق عليه (اف سي سي)"، مبيناً ان "هذه من المصافي الحديثة الذي يطلق عليه (يورو فايف) وفق المواصفات الاوروبية وهذا سوف يسهم باضافة كميات جيدة ونوعية وكفاءة عالية".

وأشار الى ان "هذا المصفى يمتاز بان يكون النفط الاسود بكميات محدودة والمشتقات بنوعية عالية"، موضحاً ان "مشروع الازمرة سوف يفتتح منتصف العام الحالي اما مشروع اف سي سي فيأخذ أربع سنوات ".

وتابع جهاد ان "مصافي الوسط اضفنا فيها وحدات لتحسين البانزين ووحدات الازمرة التي تهدف لزيادة الانتاج"، لافتاً الى أن "الوزارة نجحت في اعادة تأهيل واعمار مصفى صلاح الدين في بيجي او الصمود في بيجي، حيث ان انتاجه الان 110 آلاف برميل يوميا".

واكد ان "الوحدة الاولى تنتج 70 الف برميل والوحدة الثانية 70 الف برميل تم افتتاحها هذا العام اي ان الطاقة المنتجة تبلغ 140 الف برميل وهي اكثر من 110 آلاف برميل يومياً"، موضحاً ان "من ضمن خطة مصافي الشمال اضافة وحدات جديدة واعادة المصفى الى انتاجه السابق الذي يتراوح بين 280 الى 300 الف برميل يومياً".

ولفت جهاد الى ان "نسبة الانجاز في مصفى كربلاء 90‎%‎ وسيبدأ التشغيل التجريبي مطلع العام المقبل"، مضيفاً ان هذا المصفى سوف يكرر 140 الف برميل يومياً وبمواصفات يورو فايف اضافة الى مشاريع اخرى ستقوم بها وزارة النفط بما يلبي الحاجة المحلية".

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