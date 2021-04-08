سوق النفط: ارتفاع خام البصرة الخفيف الى 63.22 دولار

2021/04/08 | 09:53 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ارتفع سعر نفط خام البصرة الخفيف، اليوم الخميس، مسجلا اعلى الخامات في منظمة اوبك، فيما انخفض خام البصرة الثقيل.وبحسب “رويترز” فأن نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا ارتفع إلى 63.22 دولارا للبرميل بمقدار 1.10 دولار وبنسبة 0.69% عن يوم امس الاربعاء، فيما سجلت أسعار خام البصرة الثقيل 60.24 دولارا للبرميل بانخفاض بلغ نسبته 0.25%.وسجل نفط خام البصرة الخفيف اعلى الاسعار في منظمة اوبك حيث سجل العربي الخفيف السعودي 62.37دولارا للبرميل، وسجل مزيج مربان الاماراتي 61.36 دولارا للبرميل، وسجل مزيج سهران الجزائري 60.42 دولارا للبرميل ، فيما سجل بوني الخفيف النيجيري 60.60 دولارا، وجيراسول الانغولي 60.85 دولارا.وكانت […]

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