بناء اقتصاد يكتفي العراق منه ذاتياً يدفع عنه جميع أطماع دول الجوار - فلاح أمين الرهيمي

2021/04/08 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي الاقتصاد هو الحافز الأساسي الذي يدفع الدول إلى التدخل في شؤون الدول الأخرى ويحدثنا التاريخ عن نشوب الحروب العالمية وغيرها كانت تهدف الدول الامبريالية من احتلال الدول من أجل أن تجعلها أسواق لتصريف المنتجات من السلع والبضائع التي تنتجها مصانع الدول الامبريالية وتنهب خيراتها وثرواتها كمواد أولية لصناعتها وكانت كلما يحدث أزمات اقتصادية تلجأ تلك الدول إلى الحروب لاستعمار واحتلال كثير من الدول وتجعلها أ ......





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