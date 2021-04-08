بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 08 مارس: المرأة / الإنسان:بين الاستغلال الرأسمالي، وبين الرِؤيا المنحطة في الواقع الاجتماعي، في ظل جائحة كوفيد 19.....7 - محمد الحنفي

2021/04/08 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الحنفي خضوع المرأة للاستغلال المزدوج:.....2والقيام بالالتزامات، في شروط أفضل، يقتضي أن يصير الاستغلال في البيت، منعدما، وانعدام الاستغلال، في البيت، يوفر إمكانية التسلح، من أجل مواجهة الاستغلال، خارج البيت، الذي لا بد له من:1) امتلاك الوعي بالذات، باعتبار المرأة عاملة، أو مستخدمة في الإدارة، أو مربية، أو ساعية إلى تحرير نفسها من التبعية للزوج، أو الأب، أو الأخ، أو لأي قريب، من أجل أن تمتل ......





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