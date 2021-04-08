بغداد وواشنطن تتفقان على عدم وجود قواعد أجنبية في العراق

2021/04/08 | 09:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مستشار الأمن القومي قاسم

الأعرجي، عن تعهد الجانب الأمريكي بسحب

عدد مهم من قواته من العراق، مؤكداً

الاتفاق على عدم وجود قواعد أجنبية في

البلاد.

وقال الأعرجي بحسب وكالة الانباء

العراقية، إن "الجان

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