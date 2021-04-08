2021/04/08 | 09:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن

ناظم، عن وجود دراسة وضعت جدولاً

لانسحاب القوات الأجنبية من العراق.

وقال ناظم بحسب التلفزيون الرسمي، "هناك

دراسة وضعت جدولاً لانسحاب القوات

الأجنبية وفي الحوار العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متحدث حكومي: هناك دراسة وضعت جدولاً لانسحاب القوات الأجنبية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متحدث حكومي: هناك دراسة وضعت جدولاً لانسحاب القوات الأجنبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).