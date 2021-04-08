أجراء عملية جراحية نادرة في كركوك

2021/04/08 | 09:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير عام صحة كركوك الدكتور نبيل حمدي بوشناق يوم الاربعاء، إجراء عملية جراحية نادرة تجرى لأول مرة في كركوك في الجزء الأمامي لقاعدة الجمجمة، في مستشفى كركوك العام.

وأشار الدكتور الصيدلاني محمد فريدون مدير مستشفى كركوك العام إلى انه تمكن فريق طبي متخصص من إجراء عملية جراحية نادرة بنجاح في صالات العمليات الجراحية وباستخدام التقنيات الحديثة وتكللت بالنجاح.

وبين الدكتور أرجان محمد اختصاصي جراحة الجملة العصبية، والمشرف على العملية أن المريض البالغ ٣٤ سنة من العمر كان يعاني من نضوح في السائل الدماغي الشوكي من الأنف نتيجة وجود هذا الكيس السحائي في قاعدة الجمجمة بسبب الارتفاع المزمن في ضغط الدماغ .

وبين ان فريق (جراحة قاعدة الجمجمة) كان بمشاركة د٠ علي عمر اختصاصي أذن أنف حنجرة الذي قام بإجراء عملية ناظورية لتصليح كيس سحائي دماغي في الجزء الأمامي لقاعدة الجمجمة لتصليح قاعدة الجمجمة وان هذه العملية تجرى لأول مرة كون الحالة تعتبر نادرة الحدوث وان المريض غادر المستشفى بعد يومين وبصحة جيدة .

هذا وشارك في العملية كل من اختصاصية التخدير د٠ نادية صبري والطاقم الجراحي الذي ضم كل من عماد قنبر مساعد جراح وناجحة احمد معاونة طبية وسارة قيس ممرضة جامعية وسرور لطيف ممرضة فينة ومساعد المخدر علي ايدن.

PUKmedia / رزكار شواني / كركوك

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