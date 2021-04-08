بيكس قادر: انتهزت فرصة الحظر للقراءة والمطالعة

2021/04/08 | 09:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع تفشي فايروس كورونا واتخاذ الاجراءات الوقائية ومنها فرض حظر التجوال فإن اكثر الادباء واجهوا وضع استثنائيا منذ أن ظهرت الجائحة التي

ضربت كل مرافق الحياة، إلا القراءة التي تحتاج لوقت وفراغ، وهو ما اتجه اليها ادباء كورد لاستغلال الوقت ومنهم الاديب والشاعر بيكس قادر.

يقول الشاعر بيكس قادر لـ PUKmedia، الثقافة هي انعكاس للحضارة، وفي الوقت نفسه هنالك علاقة تفاعلية بين الثقافة والبناء المجتمعي وتظل الثقافة هي قياس المجتمعات في المجال المعرفي والفكر، لأنهما تعبران عن النهوض الحضاري ولكن ليست الثقافة فقط بل جميع مرافق الحياة قد توقفت أو تعرقلت في أداء مهامها في المجتمعات عامة، ولكن الشيء الوحيد الذي استفدت منه هو اني انتهزت فرصة الحظر بالمطالعة والقراءة، ولا أريد المبالغة، حيث اني أكملت قراءتي لمجموعة كتب في مجال الرواية، والشعر والدراسات النقدية.

وأضاف بالنسبة لي كانت فرصة ثمينة لا أعتقد في الزمن الماضي في زمن الا كورونا لم أكن نشطا في مجال مطالعاتي لأن الوقت لم يسمح لنا في استغلال الفراغ، ونحن لا نتمنى للوضع أن يكون على هذه الشاكلة لكن كانت ظروفا لزمن جعلنا جلساء البيت وغير طريق المطالعة لا شيء يفيد بسد الفراغ.

ويتابع الشاعر بيكس قادر "سينتهي هذا الوباء كغيره من الأوبئة التي عرفتها الإنسانية عبر التاريخ.



ستكون خسائره وآلامه التي سيخلّفها أقلّ من غيره ولا شكّ.



سيبكي الناس أحباباً وأعزّاء على قلوبهم بكاءً مرّاً.



لكن السؤال الأهمّ بعد هذا كلّه: يبقى الوباء في ذاكرة التاريخ وكأنما مر مرور الكرام ويتذكر البشر كالملاريا والطاعون وكثير من الأوبئة التي مرت على العالم أجمع وظلت في دواوين التاريخ البشري....!

PUKmedia / زيد محمود

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