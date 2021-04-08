الطيران البريطاني ينفذ غارات جوية ضد داعش شمال العراق

2021/04/08 | 09:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشفت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الخميس، عن تنفيذ طائراتها عدد من الغارات الجوية ضد داعش شمال العراق.وأوضحت الوزارة في بيان لها، ان “القصف الجوي جاء في إطار عملية منسقة مع قوات برية عراقية، واستغرقت العملية 10 أيام”، لافتة الى ان “قوات الأمن العراقية طردت مسلحي داعش من منطقة جبال مخمور …

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