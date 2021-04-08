وزير المالية يعقد اجتماعا لإعداد استراتيجية لموازنة الأعوام 2022-2024

2021/04/08 | 10:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني عقد وزير المالية، علي عبد الامير، اليوم الخميس، اجتماعاً لإعداد استراتيجية لموازنة الأعوام 2022-2024.وقال المكتب الإعلامي لوزارة المالية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “وزير المالية ترأس يوم امس […]

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