2021/04/08 | 10:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني ينشر “المركز الخبري الوطني”، اسعار بيع وشراء العملات الاجنبية والذهب والنفط عالميا لليوم الخميس.سعر بيع الدولار 147,750 سعر شراء الدولار 146,750 ============== 100 يورو 118,73 دولار 100 باوند 137,68 دولار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار بيع وشراء الدولار والذهب لليوم الخميس المركز الخبري الوطني.

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