2021/04/08 | 10:50 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بإن عبد الغني الاسدي استأنف مهامه برئاسة جهاز الأمن الوطني، بعد أكثر من شهر لإدارته محافظة ذي قار بشكل مؤقت عقب احتجاجات دامية.وقال المصدر، إن “الأسدي غادر محافظة ذي قار بعد انتهاء مهامه، واستأنف على الفور عمله برئاسة جهاز الأمن الوطني”.يذكر انه تم تكليف أحمد غني الخفاجي بمنصب محافظ ذي قار خلفا للمكلف بإدارة المحافظة عبد الغني الأسدي.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاسدي يعود لرئاسة جهاز الأمن الوطني بعد انتهاء “مهمة” ذي قار عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاسدي يعود لرئاسة جهاز الأمن الوطني بعد انتهاء “مهمة” ذي قار) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاسدي يعود لرئاسة جهاز الأمن الوطني بعد انتهاء “مهمة” ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).