العتبة العلوية ترعى إجراء عمليات معقدة للتشوهات القلبية الولادية بالتعاون مع فريق جراحي دولي

2021/04/08 | 10:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ أعلنت الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة عن رعايتها لإجراء عمليات مجانية معقدة للأطفال من ذوي التشوهات القلبية الولادية بالتعاون مع فريق طبي دولي، ودائرة صحة النجف الأشرف ومركز النجف لجراحة القلب.وقال ممثل العتبة العلوية علي الغريفي في تصريح نقله المركز الخبري " منذ قرابة سنتين تحديدا في العام 2018 ، وقعت العتبة العلوية المقدسة مذكرة تفاهم مع مؤسسة باب الحوائج الباكستانية نصت على إجراء عمليات لتشوهات القلب الولادية ، وتم ارسال ما يقارب 30 طفلا من الذين بحاجة الى عمليات جراحية معقدة الى باكستان ، وقد تكللت 28 عملية بالنجاح التام "./انتهى

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