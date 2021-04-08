شمس الدين: ترشيح قاض انفصالي للمحكمة الاتحادية بصفقة حزبية

2021/04/08 | 10:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ كشف عضو مجلس النواب عن كتلة المستقبل سركوت شمس الدين عن ترشيح احد القضاة الانفصاليين الحزبيين الى المحكمة الاتحادية.وقال شمس الدين في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/نسخة منه:" ان احد القضاة من محافظة دهوك المعروف بانه احد اعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني اضافة الى ان نهجه انفصالي بحت، رشح ليكون احد اعضاء المحكمة الاتحادية".واضاف :" ان هذا الترشيح جاء بصفقة حزبية ، شأنها شأن الصفقات الاخرى التي اوصلت العراق الى ماهو عليه الان"./انتهى7

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