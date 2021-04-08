الاسدي يعود الى بغداد ويباشر مهامه رئيساً لجهاز الامني الوطني

2021/04/08 | 10:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر امني اليوم الخميس عن مغادرة

محافظ ذي قار المكلف عبد الغني الاسدي

المحافظة بعد انتهاء مهامه.

وقال المصدر، ان "الاسدي قد عاد اليوم

الى العاصمة بغداد وباشر بأداء مهامه

الرسمية بمنصب رئيس جهاز ا

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