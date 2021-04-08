2021/04/08 | 10:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة،

اليوم الخميس، أنهاء جميع الاستعدادات

الفنية لموسم الحج الحالي في حال

وجوده"، فيما اكدت أنها ستقوم بتلقيح

جميع الحجاج قبل ذهابهم للديار المقدسة.

وقال المتحدث باسم اله

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الحج تكشف تفاصيل موسم الحج الحالي واجراءات التلقيح) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الحج تكشف تفاصيل موسم الحج الحالي واجراءات التلقيح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).