حكم يثير الجدل بطلب غريب من الفتى الذهبي وغوارديولا يعلق

2021/04/08 | 11:00 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أثار حكم الراية الجدل بطلب غريب من إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند، فور انتهاء مباراة فريقه في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز مانشستر سيتي 2-1.وأظهرت لقطات تلفزيونية، اقتراب أحد الحكام المساعدين الروماني أوكتافيان شوفر، الذين أداروا المباراة، من هالاند الملقب بـ”الفتر الذهبي” في النفق بعد المباراة، للحصول على توقيعه على بطاقته الصفراء، ونجح بالفعل في طلبه.ويعد هالاند البالغ 20 عاما من أبرز المواهب الواعدة، وتتنافس كبار الأندية الأوربية للحصول على توقيعه وضمه لصفوفها، وعلى رأسهم السيتي ومانشستر يونايتد وريال مدريد وبرشلونة.وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي المشهد، إذ ليس من المعتاد أن […]

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