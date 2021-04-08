عودة لكؤسسة هللاجئين NWRA... وهامشان حدثيان... - غسان صابور

2021/04/08 | 11:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غسان_صابور هذه المؤسسة الإنسانية التابعة لجمعية الأمم المتحدة, والتي تهتم اجتماعيا وإنسانيا..



وخاصة ماديا..



بالخمسة ونصف مليون لاجئ فلسطيني...



والمسؤول السويسري الذي كان مستشارها ومسؤولها الأممي Pierre Krä-;-henbühl...



وكيف اضطرته دولة إسرائيل والإدارة الترامبية بعد أن ألغت مساهمتها المادية الأمريكية ـ الأممية..



لأن هذا المسؤول الأممي السويسري الإنساني..



حاول الدفاع عن معيشة وحياة وتعليم الشعب وعائلات وأو ......





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