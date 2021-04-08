هل نحن في بلاد -الواق واق- أم في -العراق-؟ - كاظم حبيب

2021/04/08 | 11:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاظم_حبيب تتحدث الكتب التراثية العربية عن بلاد مليئة بالغرائب والعجائب، عن جزر "الواق واق"، حيث كان التجار والبحارة العرب يصلون إليها ويمارس الرجال التجارة هناك، سواء أكانت هذه الجزر تابعة للصين، أم كانت جزيرة مدغشقر، أم هما معاً.



ويشار إلى أن هذه الجزر كان فيها بشر من أكلة لحوم البشر، وفيها كثرة من اللصوص وقطاع الطرق.



كما كانت أشجارها تحمل نساء برؤوس وشعر منفوش.



حين كانت الرياح تهب تتساقط رؤوس النساء على ا ......





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