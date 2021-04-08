هل يحتاج قرار تحويل المحاضرين المجانيين لعقود إلى تصويت البرلمان؟

2021/04/08 | 11:09 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكدت لجنة التربية النيابية، أن جميع المحاضرين المجانيين سيشملون وفق قرار مجلس الوزراء وسيتم التعاقد معهم دون الحاجة للتصويت مجلس النواب.

وقال عضو لجنة التربية النيابية طعمة اللهيبي للصحيفة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إن "القرار الذي اتخذ في مجلس الوزراء بشأن تحويل المحاضرين المجانيين إلى موظفي عقود لا يحتاج إلى تصويت مجلس النواب".

وأوضح اللهيبي أن "عدم احتياج القرار الحكومي لتصويت البرلمان، يأتي بسبب أنه اتخذ بشقين، الأول؛ تضمن التعاقد والتخصيص المالي وفق قرار 340 وشمل من لهم أوامر أدارية ومباشرات قبل 1 أيار/مايو 2020، وخصصت له مبالغ في الموازنة، بينما كان الشق الثاني، يشمل المحاضرين بامتيازات قرار 315 والتي هي تعادل استحقاقات الموظف الدائم".

وتابع أن "اللجنة عملت على المناشدة بحقوق هذه الشريحة المظلومة، لذلك كان لها موقف بالاجتماع مع وزير التربية بعرض هذا الموضوع على مجلس الوزراء وإيجاد حل لهم وتمت الموافقة على تحويلهم".

وبيّن أن "عدد المحاضرين في عموم البلاد بلغ 209 آلاف، وجميعهم سيشملون وفق قرار مجلس الوزراء وسيتم التعاقد معهم".



منوهًا إلى أن "أسماء المحاضرين مدرجة ضمن قوائم وزارة المالية".

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